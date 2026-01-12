L' hanno usata in Venezuela | cosa sappiamo della nuova arma sonora Usa

Recenti rapporti suggeriscono che gli Stati Uniti abbiano utilizzato una nuova tecnologia sonora durante l'operazione che ha portato all'arresto di Nicolás Maduro in Venezuela. Sebbene i dettagli siano ancora parziali, questa notizia solleva interrogativi sul ruolo delle armi non convenzionali nei conflitti moderni e sulla loro possibile applicazione in operazioni di sicurezza internazionale.

Gli Stati Uniti avrebbero impiegato una nuova arma sonora durante l'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. La testimonianza, rilanciata da diversi media internazionali e condivisa sui social dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, è attribuita a un presunto soldato venezuelano di guardia nella base militare di Caracas al momento dell'azione. Ecco che cosa sappiamo in merito a questa misteriosa vicenda. La misteriosa arma sonora Usa. Il testimone afferma che l'operazione sarebbe iniziata con il blocco improvviso dei sistemi radar della base, segnale di un attacco tecnologicamente avanzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

