L’ex sede dei vigili del centro storico diventa nuova casa della Fidas ma per 15 giorni
L’ex sede dei vigili urbani nel centro storico di Gallipoli, recentemente dismessa, ospiterà temporaneamente la sezione locale della Fidas. Per circa 15 giorni, l’immobile situato in Palazzo Balsamo sarà destinato ad accogliere le attività dell’associazione, offrendo uno spazio di supporto e organizzazione per le iniziative di donazione del sangue. Questa soluzione temporanea permette di ottimizzare gli spazi disponibili nel rispetto delle esigenze della comunità.
GALLIPOLI – L’ex sede decentrata della polizia locale di Palazzo Balsamo, ormai non più utilizzata per tale scopo, diventerà temporaneamente la nuova “casa” della sezione gallipolina della Fidas. Ma per ora solo per quindici giorni, come prevede il regolamento comunale. Una soluzione tampone. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
