Leonardo Manera e Claudia Penoni irresistibile coppia ma solo sul palco

Leonardo Manera e Claudia Penoni formano una coppia affiatata sul palco, ma nella vita privata mantengono riserbo e semplicità. Leonardo, 58 anni, è un noto comico italiano, mentre la sua vita privata ruota attorno alla compagna Ilaria e al figlio Beniamino, nato nel 2009. Questa introduzione offre un quadro chiaro e sobrio sulla coppia, rispettando la privacy e senza enfatizzare aspetti sensazionalistici.

Nella vita privata, tenuta ben lontana dai riflettori, il comico Leonardo Manera, cinquantotto anni, ha occhi solo per la sua compagna Ilaria, dalla quale ha avuto il figlio Beniamino, nato nel 2009. In scena, però, forma una coppia irresistibile con l’amica e collega Claudia Penoni, che spesso e volentieri condivide con lui il palco, per la felicità del pubblico, che segue entrambi con affetto. Nata a Torino il 22 agosto 1962, l’attrice e comica esordisce a Zelig nell’edizione 2007, al fianco proprio di Manera, riscuotendo un enorme successo grazie a Kripstak e Petrektek, coniugi polacchi decisamente poco passionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Leonardo Manera e Claudia Penoni, irresistibile coppia, ma solo sul palco Leggi anche: "Corto circuito": Leonardo Manera a Mandello Leggi anche: "Corto circuito": Leonardo Manera a Mandello La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Zelig: gli Emo, la professoressa di tuscolano, Pino dei palazzi, ecco che fine hanno fatto gli storici protagonisti del programma; MEDIASET – CANALE 5 * “ZELIG 30” – 12/01: «BISIO E INCONTRADA TORNANO ALLA CONDUZIONE, OSPITI ALDO GIOVANNI E GIACOMO NELLA PRIMA PUNTATA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING); Zelig 30, trent’anni di comicità italiana celebrati in prima serata. Leonardo Manera e Claudia Penoni, irresistibile coppia, ma solo sul palco - L'articolo Leonardo Manera e Claudia Penoni, irresistibile coppia, ma solo sul palco proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

Notte Magica presenta: Vuoi ridere Uno spettacolo all’insegna delle risate e della solidarietà Sul palco Leonardo Manera (da Zelig) e Gianluca Impastato (da Colorado), pronti a regalare una serata di grande comicità. 6 febbraio 2026 Ore 20:30 Audi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.