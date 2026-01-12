Leonardo Bove gara di solidarietà che commuove Milano | 100mila euro per salvare il lavoro al padre

Leonardo Bove ha avviato una gara di solidarietà a Milano, raccogliendo 100mila euro per sostenere il lavoro del padre. Il suo gesto ha suscitato grande coinvolgimento tra la comunità locale, evidenziando l’importanza di un aiuto concreto in momenti di difficoltà. Il ritorno di Leonardo all’ospedale Niguarda rappresenta un segnale di speranza e di unità per tutta la città, in un contesto di solidarietà e vicinanza.

Il ritorno di Leonardo Bove all'ospedale Niguarda di Milano segna un momento di profonda commozione e speranza per la comunità scolastica del liceo Virgilio e per l'intera città. Dopo giorni di attesa estenuante, causata anche dalle avverse condizioni meteorologiche sulle Alpi svizzere, il giovane è finalmente riuscito a ricongiungersi con i suoi tre compagni di classe della terza D, già ricoverati presso la medesima struttura specializzata. Il trasferimento, avvenuto tramite un complesso ponte aereo coordinato da Areu, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di cura dei sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana.

"È stato fatto il primo check questa mattina" su Leonardo Bove e le sue condizioni "sono estremamente critiche" - facebook.com facebook

Crans-Montana, parla Bertolaso: «Per Leonardo Bove ustioni sul 50% del corpo. Uno dei feriti è fuori pericolo, si muove da solo» x.com

