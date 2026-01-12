Leonardo Bove al Niguarda | raccolti 100mila euro per permettere al padre di stargli accanto

Leonardo Bove è finalmente arrivato all’ospedale Niguarda, grazie a una raccolta di 100mila euro che permette al padre di stargli accanto. Dopo giorni di attese, trasferimenti e condizioni meteorologiche avverse, il giovane si riunisce con gli altri studenti sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana, provenienti dal liceo Virgilio. Un gesto di solidarietà che ha consentito di affrontare con più serenità questo momento difficile.

Sono di nuovo insieme. Dopo giorni di attesa, trasferimenti complessi e condizioni meteo proibitive, anche Leonardo Bove è arrivato all’ ospedale Niguarda, dove sono già ricoverati altri tre compagni della terza D del liceo Virgilio, sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana. Ora i quattro ragazzi condividono lo stesso reparto, lo stesso soffitto, la stessa battaglia. Un ritorno atteso e carico di significato, non solo per loro, ma per un’intera comunità che in questi giorni si è stretta attorno a Leonardo e alla sua famiglia. Leggi anche: Coniugi Moretti, chi sono davvero i proprietari del locale di Crans-Montana al centro dell’inchiesta L’arrivo al Niguarda dopo il volo in elicottero. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

