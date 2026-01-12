Leonardo Bove al Niguarda la notizia ora dall’ospedale | Ci sono anche loro

Leonardo Bove, arrivato al Niguarda, conferma la fine di una fase difficile per i sopravvissuti dell’incendio di Crans-Montana. La sua presenza rappresenta un passo importante nel percorso di assistenza e supporto, segnando un momento di svolta per chi ha affrontato questa tragedia. L’ospedale comunica ufficialmente la presenza di Bove, sottolineando l’importanza di questa fase di recupero e cura.

“Ci sono anche loro!”. Leonardo Bove: dramma in ospedale – Con l’arrivo di Leonardo Bove al Niguarda si è chiusa una fase particolarmente critica per i superstiti dell’incendio di Crans-Montana. I quattro studenti della terza D del liceo Virgilio sono ora ricoverati nello stesso reparto del Centro ustioni, seguiti da equipe specialistiche e circondati dalla presenza reciproca. La condivisione degli spazi ospedalieri segna un primo elemento di continuità con la loro vita precedente, pur all’interno di un contesto clinico complesso e di lunga durata. “Ci sono anche loro!”. Leonardo Bove: dramma in ospedale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

