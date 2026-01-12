A Pisa, l’aumento dei casi di influenza ha evidenziato una carenza di assistenza nel fine settimana. La mancanza di risposta dal numero unico di emergenza ha costretto alcune persone a chiamare direttamente l’ambulanza, evidenziando criticità nel sistema di prenotazione e gestione delle emergenze sanitarie durante l’emergenza influenzale.

Pisa, 12 gennaio 2026 – L’aumento dei casi per l’influenza, anche sul territorio, e “la mancanza di assistenza nel weekend”. Mattia si è trovato nel picco di questi giorni con “ un virus che quest’anno è particolarmente aggressivo”, spiegano gli esperti. “Ha avuto febbre alta, nonostante il vaccino, per due giorni. Era stato il nostro stesso dottore a consigliarci, se il quadro fosse persistito, di contattare la guardia medica l’indomani. Così sabato ho deciso di chiamare il numero unico di assistenza 116117. Ho chiamato più volte a fine mattinata, ma non ho mai ricevuto risposta”. La madre Carla Abruzzese, che in questo periodo si trova sulla sedie a rotelle per precedenti problemi di salute, racconta il suo weekend trascorso poi in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’emergenza influenza: “Nessuna risposta dal numero unico. Costretti a chiamare l’ambulanza”

Leggi anche: Attivo a Roma e provincia il nuovo Numero Unico Europeo 116117. Quando chiamare

Leggi anche: Influenza, in rapido aumento il numero degli italiani costretti a restare a letto. Male le Marche

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L’emergenza influenza: “Nessuna risposta dal numero unico. Costretti a chiamare l’ambulanza” - Pisa, la testimonianza di Carla Abruzzese: “Mio figlio nello spettro dell’autismo portato al Pronto soccorso da un’ambulanza, ma non dovevamo stare lì” ... lanazione.it