L’emergenza influenza | Nessuna risposta dal numero unico Costretti a chiamare l’ambulanza
A Pisa, l’aumento dei casi di influenza ha evidenziato una carenza di assistenza nel fine settimana. La mancanza di risposta dal numero unico di emergenza ha costretto alcune persone a chiamare direttamente l’ambulanza, evidenziando criticità nel sistema di prenotazione e gestione delle emergenze sanitarie durante l’emergenza influenzale.
Pisa, 12 gennaio 2026 – L’aumento dei casi per l’influenza, anche sul territorio, e “la mancanza di assistenza nel weekend”. Mattia si è trovato nel picco di questi giorni con “ un virus che quest’anno è particolarmente aggressivo”, spiegano gli esperti. “Ha avuto febbre alta, nonostante il vaccino, per due giorni. Era stato il nostro stesso dottore a consigliarci, se il quadro fosse persistito, di contattare la guardia medica l’indomani. Così sabato ho deciso di chiamare il numero unico di assistenza 116117. Ho chiamato più volte a fine mattinata, ma non ho mai ricevuto risposta”. La madre Carla Abruzzese, che in questo periodo si trova sulla sedie a rotelle per precedenti problemi di salute, racconta il suo weekend trascorso poi in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
