legge elettorale il pressing della premier ma dopo il referendum

Il governo annuncia una proposta di riforma della legge elettorale, in un contesto di attese e discussioni. Dopo il referendum, l’attenzione si concentra sulla possibile modifica delle regole di voto, con l’obiettivo di definire un sistema più stabile e rappresentativo. La questione rimane al centro del dibattito politico, mentre si avvicinano i tempi per eventuali sviluppi.

Roma, 12 gennaio 2026 – Di sicuro c’è solo che l’annunciata e controversa proposta di maggioranza sulla riforma della legge elettorale ci sarà. Ma “fino allo svolgimento del referendum è difficile che si arrivi a qualcosa di definitivo”, come confida un’autorevole fonte istituzionale del partito della premier. E a ragion veduta. In quanto, nel bene e male, a detta degli stessi esponenti del centrodestra il risultato della consultazione costituzionale sulla separazione delle carriere tra pm e giudici “sarà dirimente” per il successivo corso delle riforme. E forse non solo per quello, per quanto la premier Giorgia Meloni si premuri di tener distinto il proprio destino da quello del referendum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

