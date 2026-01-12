Legge elettorale Dalla maggioranza tante parole ma nessuna proposta

La discussione sulla legge elettorale riprende senza avanzare proposte concrete. La maggioranza si limita a commenti e dichiarazioni, senza presentare un testo condiviso. Roma, 12 gennaio 2026 – La questione rimane aperta e al centro del dibattito politico, evidenziando la mancanza di un orientamento chiaro e condiviso sulla riforma elettorale.

Roma, 12 gennaio 2026 – La discussione sulla legge elettorale torna al centro del confronto politico senza che, al momento, esista una proposta formalizzata. Il dem Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali in Senato, avverte la maggioranza: niente forzature e nessuna ripetizione dei metodi già visti su altre riforme istituzionali. Al Quotidiano Nazionale spiega le ragioni delle preoccupazioni dell'opposizione. Onorevole Parrini, qual è la vostra posizione sulla legge elettorale? "Ci aspettiamo che non si ripeta l'arroganza vista su altre riforme, come quella sull'ordinamento giudiziario, dove il Parlamento è stato di fatto scavalcato.

