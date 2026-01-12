Legalità significa rispetto delle regole | no strumentalizzazioni sì all' integrazione di chi lavora

In vista della manifestazione “Remigrazione” prevista per il 24 gennaio, Cisl e Uil territoriali chiariscono la loro posizione riguardo all’autorizzazione. La legalità, intesa come rispetto delle regole, è fondamentale per garantire un confronto costruttivo e l’integrazione di chi lavora. È importante affrontare il dibattito con equilibrio, valorizzando il rispetto reciproco e le regole condivise.

