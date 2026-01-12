Le tappe della vicenda Trentini dall’arresto alla liberazione

Alberto Trentini è stato rilasciato dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela, insieme a Mario Burlò. La sua liberazione è frutto di un complesso lavoro diplomatico e di intelligence, accelerato dall’operazione Absolute Resolve degli Stati Uniti. Questa vicenda evidenzia le dinamiche di un caso che ha coinvolto vari attori internazionali e richiesto un impegno prolungato per il suo esito positivo.

Alberto Trentini è stato liberato dalle autorità del Venezuela dopo 423 giorni in carcere. Il rilascio del cooperante, avvenuto assieme a quello dell’imprenditore Mario Burlò, è arrivato dopo un intenso lavoro di diplomazia e intelligence, che ha subito un’accelerata dopo l’operazione Absolute Resolve degli Stati Uniti. Ecco le tappe della vicenda Trentini, dell’arresto alla liberazione. L’arresto e il trasferimento nella prigione El Rodeo. Trentini, cooperante della ong Humanity & Inclusion specializzata nell’assistenza umanitaria alle persone con disabilità, era stato fermato il 15 novembre del 2024 – circa tre settimane dopo il suo arrivo in Venezuela – a un posto di blocco mentre viaggiava da Caracas a Guasdualito. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le tappe della vicenda Trentini, dall’arresto alla liberazione Leggi anche: Dalla cattura alla liberazione, tutte le tappe della prigionia di Alberto Trentini Leggi anche: Willy Monteiro Duarte, dall'omicidio ai processi. Le tappe della vicenda La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I 423 giorni di detenzione, gli appelli, la liberazione di Alberto Trentini: tutte le tappe della vicenda - Finisce l'incubo del cooperante e di MarioBurlò, entrambi scarcerati. msn.com

