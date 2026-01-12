Le reazioni alla liberazione di Alberto Trentini

La liberazione di Alberto Trentini, cooperante veneto detenuto in Venezuela per 423 giorni senza accuse ufficiali, ha suscitato reazioni di sollievo e soddisfazione. Rilasciato nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio 2025, rappresenta un risultato importante per la sua famiglia e le istituzioni italiane. La vicenda evidenzia l’importanza del dialogo e della cooperazione internazionale per la tutela dei cittadini italiani all’estero.

Soddisfazione e sollievo per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto per 423 giorni in Venezuela senza accuse formali e rilasciato nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio 2025. Dal governo alla famiglia, ecco le reazioni alla notizia arrivata intorno alle 5 di mattina. Con lui è stato liberato anche l'imprenditore piemontese Mario Burlò. Meloni: «Aereo già partito da Roma per riportarlo a casa». Queste le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni: «Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas.

Le reazioni dei partiti per Trentini e Burlò. Meloni: "Grande gioia". Schlein: "Grazie a chi lo ha riportato a casa" - Dopo la scarcerazione dei due detenuti in Venezuela, la politica italiana ringrazia per il lavoro svolto dal governo. ilfoglio.it

Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. Le prime parole: “Possiamo fumare una sigaretta? Stiamo bene” - Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri la notizia della fine della prigionia di altri due connazionali è arrivata dal ministro degli esteri Tajani ... ilrestodelcarlino.it

