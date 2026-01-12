Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 12 gennaio 2026

Le quotazioni di Borsa italiana e lo spread Btp-Bund sono aggiornate al 12 gennaio 2026. Si tratta del primo giorno della settimana per i mercati europei, con le principali borse e gli indicatori di rischio italiani che aprono le sessioni di negoziazione. In questo contesto, è importante monitorare gli andamenti per comprendere l’andamento dell’economia e delle finanze pubbliche nel panorama europeo.

Primo giorno della settimana per i mercati globali, quelli europei, la Borsa italiana e lo spread Btp-Bund. Cresce l'attesa per le aperture. Milano è reduce da una settimana chiusa in crescita. Venerdì 9 gennaio l'indice Ftse Mib ha terminato a + 0,10%.

