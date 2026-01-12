Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 12 gennaio 2026

Da lettera43.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le quotazioni di Borsa italiana e lo spread Btp-Bund sono aggiornate al 12 gennaio 2026. Si tratta del primo giorno della settimana per i mercati europei, con le principali borse e gli indicatori di rischio italiani che aprono le sessioni di negoziazione. In questo contesto, è importante monitorare gli andamenti per comprendere l’andamento dell’economia e delle finanze pubbliche nel panorama europeo.

Primo giorno della settimana per i mercati globali, quelli europei, la Borsa italiana e lo spread Btp-Bund. Cresce l’attesa per le aperture. Milano è reduce da una settimana chiusa in crescita. Venerdì 9 gennaio l’indice Ftse Mib ha terminato a + 0,10%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

le quotazioni di borsa italiana e spread oggi 12 gennaio 2026

© Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 12 gennaio 2026

Leggi anche: Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 5 gennaio 2026

Leggi anche: Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 5 novembre 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Borse europee caute, occhi su mercato lavoro USA; Piazza Affari chiude la settimana in positivo, Parigi corre e lo spread resta sotto controllo; Piazza Affari mista. Il FTSEMib chiude in rosso; Borse 2 gennaio |Piazza Affari apre il 2026 in rialzo, ai massimi dal 2000 (sopra i 45 mila punti).

Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 10 ottobre 2025 - Si chiude in maniera fortemente negativa la settimana della Borsa italiana. lettera43.it

quotazioni borsa italiana spreadLe quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 5 gennaio 2026 - Primo lunedì del nuovo anno per i mercati globali ed europei, per la Borsa italiana e per lo spread tra Btp e Bund. msn.com

quotazioni borsa italiana spreadBorsa Italiana: come è andata nel 2025? Indici record e azioni migliori - Il 2025 passerà agli annali come uno degli anni più rilevanti dell'ultimo quarto di secolo per Piazza Affari, non solo in termini di performance degli indici ... borsainside.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.