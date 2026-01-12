Il semestre aperto a Medicina ha suscitato molte discussioni, riflettendo sulla sua efficacia e sulle reali esigenze del sistema sanitario italiano. La pubblicazione della graduatoria nazionale rappresenta un momento di verifica, non solo per gli studenti, ma anche per le politiche adottate. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questa formula, per comprendere se davvero risponde alle necessità di formazione e di futuro del settore medico nel nostro paese.

di Giuseppe Pignataro La graduatoria nazionale pubblicata l’8 gennaio, dopo il primo ‘semestre aperto’ per Medicina, è un test non solo per gli studenti: è un test per lo Stato. I numeri parlano senza retorica: 54.313 iscritti iniziali; 22.688 studenti risultati idonei; 17.278 posti disponibili. Tradotto: 5.410 idonei restano senza posto e 31.625 non risultano idonei. Chi pensava che il ‘numero chiuso’ fosse evaporato scopre che la programmazione non è un capriccio: è il nome burocratico di un vincolo materiale. In corsia non si entra in sovrannumero: servono reparti, tutor, tirocini e tempo di supervisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le quattro crepe del semestre aperto a Medicina: vogliamo più medici o solo un filtro diverso?

