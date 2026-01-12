Le quattro crepe del semestre aperto a Medicina | vogliamo più medici o solo un filtro diverso?

Da ilfattoquotidiano.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il semestre aperto a Medicina ha suscitato molte discussioni, riflettendo sulla sua efficacia e sulle reali esigenze del sistema sanitario italiano. La pubblicazione della graduatoria nazionale rappresenta un momento di verifica, non solo per gli studenti, ma anche per le politiche adottate. È importante analizzare attentamente le implicazioni di questa formula, per comprendere se davvero risponde alle necessità di formazione e di futuro del settore medico nel nostro paese.

di Giuseppe Pignataro La graduatoria nazionale pubblicata l’8 gennaio, dopo il primo ‘semestre aperto’ per Medicina, è un test non solo per gli studenti: è un test per lo Stato. I numeri parlano senza retorica: 54.313 iscritti iniziali; 22.688 studenti risultati idonei; 17.278 posti disponibili. Tradotto: 5.410 idonei restano senza posto e 31.625 non risultano idonei. Chi pensava che il ‘numero chiuso’ fosse evaporato scopre che la programmazione non è un capriccio: è il nome burocratico di un vincolo materiale. In corsia non si entra in sovrannumero: servono reparti, tutor, tirocini e tempo di supervisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

le quattro crepe del semestre aperto a medicina vogliamo pi249 medici o solo un filtro diverso

© Ilfattoquotidiano.it - Le quattro crepe del semestre aperto a Medicina: vogliamo più medici o solo un filtro diverso?

Leggi anche: Medicina, oggi le graduatorie del semestre filtro: più di 30mila gli studenti bocciati. Come si stanno muovendo le università

Leggi anche: Medicina, presidio studenti al MUR contro semestre filtro: "Neanche un soldo per nuovi medici, ma finanziamenti a riarmo"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le quattro crepe del semestre aperto a Medicina: vogliamo più medici o solo un filtro diverso?.

Università, 64.825 studenti iscritti al semestre aperto: oltre 54mila hanno scelto Medicina - 825 gli iscritti che hanno completato la fase di iscrizione presso gli atenei per il semestre aperto, di questi in 54. quotidiano.net

Medicina, iscrizioni aperte: cos’è il semestre aperto e come funziona - Al via oggi, lunedì 23 giugno 2025, le iscrizioni a Medicina. notizie.tiscali.it

Medicina, al via le iscrizioni: cos’è il semestre aperto e come funziona - Al via oggi, lunedì 23 giugno 2025, le iscrizioni a Medicina. notizie.tiscali.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.