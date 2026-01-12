Le prime parole di Alberto Trentini | Sono libero Grazie alla premier e al governo
Alberto Trentini, dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela, dichiara:
Alberto Trentini è libero dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela. Dal Tg1 ringrazia governo e diplomazia italiana. Ora il rientro a Roma e poi a Venezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Le prime parole di Alberto Trentini: “Sono libero. Grazie alla premier e al governo”
Leggi anche: Alberto Trentini: «Sono libero grazie alla premier e al governo. Non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia»
“Posso avere una sigaretta?” Le prime parole di Trentini dopo il rilascio: “Non sapevo di Maduro”; La laurea in Storia, il master in Uk: chi è Alberto Trentini. La mamma: “Resteranno delle ferite”; Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò; Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò, le prime parole: Non ci hanno torturato.
Le prime parole di Alberto Trentini: “Sono libero. Grazie alla premier e al governo” - Alberto Trentini è libero dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela. fanpage.it
Le prime parole del cooperante e di Mario Burlò dopo il rilascio, avvenuto alle 23 ora di Caracas. “Non sapevamo che ci avrebbero liberati” - facebook.com facebook
Prime parole di Alberto #Trentini dopo il rilascio, insieme a Mario Burló “Ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato. Di Maduro non sapevamo nulla. È stato tutto inaspettato. Ora posso fumare una sigaretta”. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.