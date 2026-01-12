Il ministero degli Esteri ha pubblicato le prime immagini di Alberto Trentini e Mario Burlò, dopo la loro liberazione in Venezuela. Le foto mostrano i due cittadini italiani in un momento di ritorno alla libertà, segnando una fase importante per le loro famiglie e le autorità. La diffusione di queste immagini conferma il ritorno alla normalità dopo il periodo di detenzione.

Il ministero degli Esteri ha diffuso le prime foto del cooperante italiano Alberto Trentini e dell’imprenditore torinese Mario Burlò dopo la loro liberazione in Venezuela. L’annuncio è arrivato intorno alle 5 di lunedi mattina dal ministro Antonio Tajani, che ha riferito che entrambi sono stati trasferiti nella sede dell’ambasciata italiana a Caracas, dove sono state scattate le immagini. I due si trovano in buone condizioni e rientreranno in Italia su un volo di Stato tra lunedì notte e martedì. Mario Burlò e Alberto Trentini (Ansa). Trentini è stato liberato dopo 423 giorni di detenzione. Il cooperante della ong Humanity & Inclusion, impegnata nell’assistenza alle persone con disabilità, era stato fermato senza accuse formali il 15 novembre 2024 a un posto di blocco, circa tre settimane dopo il suo arrivo nel Paese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le prime foto di Alberto Trentini e Mario Burlò dopo la liberazione

