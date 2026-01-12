Le prime dichiarazioni di Alberto Trentini e Mario Burlò da liberi | In partenza per l’Italia non vediamo l’ora di riabbracciare la famiglia – Il video
Alberto Trentini e Mario Burlò, recentemente tornati in libertà, hanno condiviso le prime impressioni dopo il rilascio. Trentini, attualmente presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas, ha espresso il desiderio di riabbracciare la famiglia, sottolineando il momento di transizione. Queste dichiarazioni segnano un passo importante nel loro percorso di ritorno e ripresa, offrendo una panoramica sui loro sentimenti e sulle prossime tappe.
«Buongiorno a tutti, sono Alberto Trentini, sono qui nella residenza dell’Ambasciata d’Italia a Caracas. Sono libero e desidero ringraziare il presidente del Consiglio, il governo italiano, il ministro degli Esteri Tajani e il corpo diplomatico che si è attivato per noi». Con queste parole, il cooperante veneziano ha annunciato la sua liberazione in un video esclusivo per il Tg1, spiegando di essere «in partenza per l’Italia» e di «non vedere l’ora di riabbracciare la famiglia». Subito dopo è intervenuto anche Mario Burlò, imprenditore torinese di 53 anni, detenuto nello stesso carcere per quattordici mesi. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Trentini: "Grazie alla premier e al governo, sono in partenza verso l'Italia". Burlò: "Finalmente libero, non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia"
Leggi anche: Alberto Trentini e Mario Burlò liberi: il ritorno in Italia tra stanotte e domani
“Posso avere una sigaretta?” Le prime parole di Trentini dopo il rilascio: “Non sapevo di Maduro”; Le prime foto di Alberto Trentini e Mario Burlò dopo la liberazione; La laurea in Storia, il master in Uk: chi è Alberto Trentini. La mamma: “Resteranno delle ferite”; I 423 giorni di detenzione, gli appelli, la liberazione di Alberto Trentini: tutte le tappe della vicenda.
Le prime dichiarazioni di Alberto Trentini e Mario Burlò da liberi: «In partenza per l’Italia, non vediamo l’ora di riabbracciare la famiglia» – Il video - «Buongiorno a tutti, sono Alberto Trentini, sono qui nella residenza dell’Ambasciata d’Italia a Caracas. open.online
Le prime dichiarazioni di Alberto Trentini dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela: «Ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato». Le due telefonate alla madre Armanda - facebook.com facebook
Il presidente del #Venezuela Nicholas Maduro ha rilasciato le sue prime dichiarazioni davanti a un tribunale di New York dopo il suo rapimento nel mezzo dell'aggressione militare di massa statunitense in territorio venezuelano. "Sono il presidente del Ve x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.