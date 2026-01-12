Le prime dichiarazioni di Alberto Trentini e Mario Burlò da liberi | In partenza per l’Italia non vediamo l’ora di riabbracciare la famiglia – Il video

Alberto Trentini e Mario Burlò, recentemente tornati in libertà, hanno condiviso le prime impressioni dopo il rilascio. Trentini, attualmente presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas, ha espresso il desiderio di riabbracciare la famiglia, sottolineando il momento di transizione. Queste dichiarazioni segnano un passo importante nel loro percorso di ritorno e ripresa, offrendo una panoramica sui loro sentimenti e sulle prossime tappe.

«Buongiorno a tutti, sono Alberto Trentini, sono qui nella residenza dell’Ambasciata d’Italia a Caracas. Sono libero e desidero ringraziare il presidente del Consiglio, il governo italiano, il ministro degli Esteri Tajani e il corpo diplomatico che si è attivato per noi». Con queste parole, il cooperante veneziano ha annunciato la sua liberazione in un video esclusivo per il Tg1, spiegando di essere «in partenza per l’Italia» e di «non vedere l’ora di riabbracciare la famiglia». Subito dopo è intervenuto anche Mario Burlò, imprenditore torinese di 53 anni, detenuto nello stesso carcere per quattordici mesi. 🔗 Leggi su Open.online

