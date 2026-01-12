Le previsioni meteo di oggi 12 gennaio ad Avellino indicano un cielo prevalentemente sereno o leggermente nuvoloso durante tutta la giornata. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore, offrendo condizioni atmosferiche stabili e tranquille. È un giorno adatto a attività all’aperto, con temperature che si manterranno nella norma stagionale.

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1017m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

