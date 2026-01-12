Le opposizioni bocciano Documento unico di programmazione e Bilancio | Di nuovo zero risorse e nessuna visione

Da ilpescara.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le opposizioni hanno respinto il Documento unico di programmazione e il Bilancio, evidenziando l’assenza di risorse e di una visione strategica. Il consigliere Pd Marco Presutti li ha definiti come un passaggio da un “libro dei sogni” a una “radiografia di un’anima smarrita”, sottolineando la mancanza di concretezza e di prospettive chiare nel documento presentato.

Da “libro dei sogni” a “radiografia di un’anima smarrita”, definizione del consigliere Pd Marco Presutti. Questa è stata per le opposizioni l'evoluzione dei dup (documenti unici di programmazione) elaborati dal centrodestra con il settimo ora in discussione nell'avviata sessione di bilancio. E lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Bilancio e Documento unico di programmazione, Csn: "Proposte concrete, metodo e responsabilità"

Leggi anche: Calci: approvati il Bilancio di previsione 2026 e il documento unico di programmazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

opposizioni bocciano documento unicoLe opposizioni bocciano Documento unico di programmazione e Bilancio: "Di nuovo zero risorse e nessuna visione" - Tante le definizioni con cui hanno bollato gli atti gli esponenti di minoranza nella prima seduta della sessione di un bilancio da 300milioni di euro. ilpescara.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.