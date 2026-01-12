Le opposizioni bocciano Documento unico di programmazione e Bilancio | Di nuovo zero risorse e nessuna visione

Le opposizioni hanno respinto il Documento unico di programmazione e il Bilancio, evidenziando l’assenza di risorse e di una visione strategica. Il consigliere Pd Marco Presutti li ha definiti come un passaggio da un “libro dei sogni” a una “radiografia di un’anima smarrita”, sottolineando la mancanza di concretezza e di prospettive chiare nel documento presentato.

