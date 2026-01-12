Le opposizioni bocciano Documento unico di programmazione e Bilancio | Di nuovo zero risorse e nessuna visione
Le opposizioni hanno respinto il Documento unico di programmazione e il Bilancio, evidenziando l’assenza di risorse e di una visione strategica. Il consigliere Pd Marco Presutti li ha definiti come un passaggio da un “libro dei sogni” a una “radiografia di un’anima smarrita”, sottolineando la mancanza di concretezza e di prospettive chiare nel documento presentato.
Da “libro dei sogni” a “radiografia di un’anima smarrita”, definizione del consigliere Pd Marco Presutti. Questa è stata per le opposizioni l'evoluzione dei dup (documenti unici di programmazione) elaborati dal centrodestra con il settimo ora in discussione nell'avviata sessione di bilancio. E lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Bilancio e Documento unico di programmazione, Csn: "Proposte concrete, metodo e responsabilità"
Leggi anche: Calci: approvati il Bilancio di previsione 2026 e il documento unico di programmazione
Le opposizioni bocciano Documento unico di programmazione e Bilancio: "Di nuovo zero risorse e nessuna visione" - Tante le definizioni con cui hanno bollato gli atti gli esponenti di minoranza nella prima seduta della sessione di un bilancio da 300milioni di euro. ilpescara.it
Governo, opposizioni 'bocciano' Meloni: "Nessuna risposta sui problemi del Paese" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Governo, opposizioni ‘bocciano’ Meloni: “Nessuna risposta sui problemi del Paese” x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.