Il trasporto sociale rappresenta un elemento chiave nel contrastare le nuove solitudini nei territori italiani. A Pistoia, la Croce Verde ha recentemente inaugurato tre mezzi dedicati a questa funzione, sottolineando l’importanza di servizi semplici ma essenziali, come accompagnare le persone a fare la spesa o presso il parrucchiere. Un intervento che rafforza il senso di comunità e supporto, contribuendo a migliorare la qualità di vita di chi si trova in difficoltà.

PISTOIA "Ci sono molte nuove solitudini nei nostri territori e il trasporto sociale assume fondamentale importanza, anche per fare cose apparentemente scontate come portare le persone a fare la spesa o dalla parrucchiera" ha evidenziato ieri Stefania Tolve, presidente della Croce Verde di Pistoia, in occasione di una mattinata di festa per l’inaugurazione di tre mezzi per il cosiddetto trasporto sociale. Non ambulanze dedicate ai servizi di emergenza urgenza, quelle che corrono a sirene spiegate per portare un soccorso repentino, "ma mezzi che servono per il trasporto di persone con disabilità o per anche accompagnare persone nelle varie necessità che possano incontrare nella propria vita" ha spiegato la presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le nuove solitudini. Tre auto per sconfiggerle: "La forza del trasporto sociale"

Leggi anche: Rivoluzione trasporto sociale. Scatta la compartecipazione. Le quote scaglionate sul reddito

Leggi anche: Trasporto sociale, la Commissione fa il punto su continuità del servizio, voucher e nuovo affidamento

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le nuove solitudini. Tre auto per sconfiggerle: La forza del trasporto sociale.

Le nuove solitudini. Tre auto per sconfiggerle: "La forza del trasporto sociale" - Un pulmino, una monovolume e una utilitaria per raggiungere zone impervie. lanazione.it