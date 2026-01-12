Le ipotesi per gli assessori della Giunta Decaro Il presidente | Incontrerò i partiti

Il presidente ha annunciato incontri con i partiti per definire i componenti della futura Giunta regionale della Puglia. Durante questi incontri verrà valutata la disponibilità delle persone selezionate a ricoprire gli incarichi, seguendo criteri predefiniti. L’obiettivo è garantire un processo trasparente e condiviso, in vista della formazione di una squadra che rappresenti le esigenze e le priorità della regione.

Un incontro con i partiti per formare la nuova Giunta regionale della Puglia, ma anche la verifica della "disponibilità ad accettare l'incarico da parte delle persone che ho individuato sulla base di alcuni criteri". A parlare è il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, interpellato.

Giunta a un passo: quota rosa al completo. Decaro: «Ho le idee chiare» Ecco gli assessori - Debora Ciliento, Elisabetta Vaccarella, Graziamaria Starace (o Rossella Falcone), Silvia Miglietta e Annagrazia Maraschio (o Angela Barbanente). quotidianodipuglia.it

Assessori in arrivo: i papabili nella nuova giunta guidata da Decaro - Assessori in arrivo in Puglia: Decaro nomina lo staff e attende la proclamazione. pugliapress.org

Governo convoca cinque assessori regionali: ipotesi commissariamento su dimensionamento scolastico. #SinistraItaliana denuncia scelta politica contro regioni centrosinistra #scuola #Avs x.com

Le nostre previsioni su chi saranno i nuovi assessori della Regione Puglia comparate con l'esecutivo di Governo prodotto dall'AI La doppia ipotesi della Giunta Decaro - facebook.com facebook

