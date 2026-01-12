Le Iene il monologo di Mariana Rodriguez l’attrice di Buen Camino | Ho vissuto la caduta di Nicolas Maduro come la fine di un incubo | Video Mediaset

Mariana Rodriguez, attrice e modella nota per il film “Buen Camino”, è apparsa a Le Iene Show per condividere un monologo dedicato al Venezuela. Con parole sincere e sobrie, ha raccontato la sua esperienza personale e il suo punto di vista sulla situazione nel paese, offrendo un’analisi lucida e senza enfasi di un momento importante della sua vita.

Mariana Rodriguez, la modella ed attrice protagonista del film "Buen Camino" di Checco Zalone, è stata protagonista a Le Iene Show di un monologo emozionante e toccante sul Venezuela. Ecco le sue parole. Mariana Rodriguez a Le Iene Show: il monologo sul. « Ho vissuto la caduta di Nicolas Maduro come la fine di un incubo » – inizia così il monologo di Mariana Rodriguez a Le Iene Show. La modella e attrice, tornata alla ribalta con il nuovo film di Checco Zalone "Buen Camino", Mariana è intervenuta a Le Iene per parlare del suo Paese, il Venezuela, dopo il recente attacco del Presidente Trump. « Piangendo ho detto a mio figlio: amore finalmente ti porterò a conoscere la terra della tua mamma, della tua famiglia. "Una generazione che è pronta a riscrivere il destino di un Paese che a lungo è stato convinto di non valere niente ma che, in realtà, è capace di tutto. Ti amo Venezuela." Il monologo di Mariana Rodriguez a #LeIene

