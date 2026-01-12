Le follie del quinto potere

Le prime giornate di gennaio spesso ci trovano a trascorrere tempo sul divano, immersi in ricerche casuali online. Tra luci fioche, freddo e pioggia, si cerca conforto tra i ricordi delle festività e il desiderio di svago tranquillo. È un momento di quiete, in cui il web diventa il rifugio ideale per scoprire, informarsi o semplicemente passare il tempo, senza fretta o pressioni.

I primi giorni di gennaio capita di ritrovarsi sul divano a googlare cose improbabili, mentre tutto trama per tenerti a casa sotto le coperte: luce, freddo, freddo, pioggia, postumi di panettoni e champagn.

Quinto potere: il lato oscuro della TV raccontato da Sidney Lumet - Nato a Philadelphia il 25 giugno 1924 da una coppia di attori polacchi emigrati negli Stati Uniti e cresciuto a New York, città che avrebbe fatto da sfondo a molti dei suoi film, Sidney Lumet ha ... movieplayer.it

Le follie del quinto potere. La spietata profezia scritta da Chayefsky compie cinquant’anni. Un film che ancora oggi grida: “Ve l’avevo detto”. L'articolo di Andrea Minuz è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook

