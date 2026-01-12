Le famiglie delle vittime della strage di Corinaldo scrivono alla Premier | Dramma simile a Crans-Montana non lasciateci soli

Le famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo hanno scritto alla Premier, chiedendo supporto e attenzione. Ricordando un episodio simile a Crans-Montana, evidenziano la necessità di un impegno costante e di un supporto concreto, affinché la giustizia faccia il suo corso e le famiglie non si sentano abbandonate in un momento così difficile.

CORINALDO – "Noi aspetteremo fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso, ma chiediamo di non essere lasciati soli". Lo scrivono le famiglie delle vittime della tragedia avvenuta, la notte dell'8 dicembre 2018, nella discoteca di Corinaldo dove persero la vita cinque ragazze e ragazzi tra i 14.

Oggi ricordiamo le vittime della tragedia di #CransMontana Vicinanza alle famiglie, ai feriti e a tutte le comunità colpite.

