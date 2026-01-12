Le donne della domenica che animano il fine settimana televisivo

Le donne della domenica sono protagoniste del fine settimana televisivo, offrendo spazi di intrattenimento e approfondimento. Tra volti noti e storie personali, queste conduttrici accompagnano il pubblico con professionalità e sobrietà, contribuendo a definire l’identità di un momento di relax e confronto domenicale. La loro presenza rappresenta un elemento stabile e riconoscibile nel panorama televisivo, senza eccessi, ma con un’attenzione genuina alle storie e alle esigenze degli spettatori.

Le donne della domenica. Da Silvia Toffanin a Francesca Fialdini a zia Mara. Ritratti sovrapponibili delle sacerdotesse che animano il fine settimana televisivo, su Rai Uno e Canale Cinque. L'articolo di Salvatore Rizzo è sul Foglio del Weekend https://edicola - facebook.com facebook

