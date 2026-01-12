Lazio Romagnoli verso l’addio? Offerta dal Qatar e rinnovo ancora fermo

Alessio Romagnoli potrebbe lasciare la Lazio, con un’offerta dal Qatar che potrebbe accelerare la sua cessione. La trattativa per il rinnovo del contratto del difensore centrale è ancora in stallo, e nelle ultime settimane si intensificano le possibilità di un trasferimento già durante questa finestra di mercato di gennaio. La situazione rimane in evoluzione, e il futuro del giocatore appare sempre più incerto.

