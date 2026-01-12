Lazio Romagnoli verso l’addio? Offerta dal Qatar e rinnovo ancora fermo
Alessio Romagnoli potrebbe lasciare la Lazio, con un’offerta dal Qatar che potrebbe accelerare la sua cessione. La trattativa per il rinnovo del contratto del difensore centrale è ancora in stallo, e nelle ultime settimane si intensificano le possibilità di un trasferimento già durante questa finestra di mercato di gennaio. La situazione rimane in evoluzione, e il futuro del giocatore appare sempre più incerto.
Il futuro di Alessio Romagnoli potrebbe cambiare più in fretta del previsto. In casa Lazio la situazione legata al rinnovo del difensore centrale resta bloccata e, con il passare delle settimane, lo scenario dell’addio inizia a prendere corpo anche già in questa sessione di gennaio. Non una priorità, ma nemmeno un’ipotesi da escludere, soprattutto alla luce delle sirene che arrivano dal Qatar. Rinnovo fermo, cresce il rischio separazione. Romagnoli ha un contratto in scadenza nel 2027, ma da tempo attende un segnale concreto dalla società per un adeguamento economico promesso e mai realmente affrontato. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Marotta in pole per Giovane, Acerbi verso l’addio? C’è l’offerta sul tavolo per il rinnovo di Carlos Auguto
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Marotta in pole per Giovane, Acerbi verso l’addio? C’è l’offerta sul tavolo per il rinnovo di Carlos Auguto
Calciomercato Lazio News/ Romagnoli verso il rinnovo. PSV su Tchaouna, Mandas in Premier? (7 giugno 2025) - Il portiere piace in Inghilterra mentre l'esterno potrebbe trasferirsi in Olanda (7 giugno 2025) Il calciomercato Lazio richiede diverse ... ilsussidiario.net
Lazio, Romagnoli verso l'addio: ha già salutato i compagni - Il difensore della Lazio, con la stagione terminata senza accesso alle coppe europee e ancora senza segnali concreti da parte ... calciomercato.com
Lazio, Romagnoli blindato: si aspetta Lotito per il rinnovo - Romagnoli resta, legato alla Lazio come e più di prima. corrieredellosport.it
Tanti auguri a un grande professionista e colonna della nostra difesa! Sempre pronto a lottare su ogni pallone. Buon compleanno Alessio! #Romagnoli #Auguri #Lazio" - facebook.com facebook
XI LAZIO: Provedel; Lazzari, Mario Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni XI FIORENTINA: De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. #SerieA 20:45 x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.