Lavoro nero e falso part-time irregolarità in due aziende della provincia reggina

Nella provincia di Reggio Calabria, nelle aree della piana di Gioia Tauro e della Locride, sono state individuate diverse irregolarità lavorative. L'attività di controllo, condotta dall’ispettorato del lavoro di Reggio Calabria, ha portato alla luce casi di lavoro nero e falso part-time in alcune aziende locali. Queste verifiche rientrano in un più ampio intervento volto a tutelare i diritti dei lavoratori e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Varie aziende della piana di Gioia Tauro e la Locride sono state coinvolte nell'attività di vigilanza realizzata nella settimana appena trascorsa dal personale ispettivo dello Iam (ispettorato del lavoro di area metropolitana) di Reggio Calabria.In un bar della piana di Gioia Tauro è stata.

