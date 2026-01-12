Lavoro Inail | più infortuni e decessi

Nel periodo gennaio-novembre 2025, l’Inail registra un incremento delle denunce di infortuni mortali rispetto agli anni precedenti, con un totale di 1.002 casi. Questo dato evidenzia una crescita delle segnalazioni di incidenti sul lavoro, sottolineando l’importanza di monitorare e migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. La situazione richiede attenzione da parte di istituzioni e aziende per prevenire ulteriori incidenti e tutelare la salute dei lavoratori.

19.15 Aumentano le denunce di infortunio mortale: nei primi 11 mesi del 2025 sono state 1.002, rileva l'Inail. In particolare, le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale presentate entro il mese di novembre scorso sono state 729 (+1%, erano state 722 nello stesso periodo del 2024); le denunce di casi mortali in itinere, ovvero nel tragitto casalavoro, sono state 273 (+3,4% rispetto alle 264 negli 11 mesi del 2024).Totale infortuni sul lavoro 385.435(+0,4%).Patologie di origine professionale +10%.

