L' attrice di One Battle After Another dedica la vittoria alle giovani ragazze nere | La nostra luce non ha bisogno del permesso per brillare
«E infine — ma non meno importante — grazie alle mie sorelle nere e alle bambine nere che ci stanno guardando stasera: la nostra dolcezza non è un difetto. La nostra profondità non è eccessiva. La nostra luce non ha bisogno di permesso per brillare. Apparteniamo a ogni stanza in cui entriamo. Le nostre voci contano. I nostri sogni meritano spazio ». Così Teyana Taylor – Miglior Attrice Non Protagonista per il suo ruolo in One Battle After Another – ha concluso il suo discorso sul palco di Los Angeles. Prima candidatura e prima vittoria ai Golden Globe 2026, l’attrice ha emozionato tutti con parole genuine, spontanee e cariche di gratitudine. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Teyana Taylor vince il Golden Globe e lo dedica “alle piccole ragazze nere”: “La nostra luce non ha bisogno di permesso, la nostra dolcezza non è un difetto. I nostri sogni meritano spazio”
Leggi anche: Teyana Taylor dedica il suo primo Golden Globe «alle piccole ragazze nere: la nostra dolcezza non è un difetto, la nostra profondità non è eccessiva»
NSFC Awards 2025: 'One Battle After Another' è il Miglior Film; Timothée Chalamet e gli altri vincitori dei Critics Choice Awards; Critics Choice Awards 2026: l’elenco completo dei vincitori; Vincitori dei Golden Globes 2026: “One Battle After One other” guida la carica mentre i Golden Globes iniziano a Beverly Hills | MR IT.
Golden Globes: dominio assoluto di “One Battle After Another” e “Adolescence” - “One Battle After Another” e “Adolescence” dominano i Golden Globes con 4 statuette a testa. corrierenazionale.it
Golden Globes: “Una battaglia dopo l’altra” di Anderson miglior commedia, Hamnet miglior film drammatico - (askanews) – La saga rivoluzionaria e sgangherata di Paul Thomas Anderson “One Battle After Another” (‘Una battaglia dopo l’altra’) ha conquistato il primo posto nella categoria commedia ... askanews.it
Golden Globe 2026: Anderson e Zhao protagonisti - “One Battle After Another” primeggia come migliori commedia e per regia e sceneggiatura - rsi.ch
Ricordi di Parigi – Edmondo De Amicis | Audiolibro completo | Viaggio nell’anima della Ville Lumière
Alla sua prima vittoria ai Golden Globe 2026, l'attrice di One Battle After Another dedica il premio alle ragazze nere e usa il palco per parlare di dolcezza, profondità e amore come pratiche quotidiane x.com
Sentite che cosa ha detto l'attrice di Game of Thrones e X-Men a proposito dell'attesa serie tv di Prime Video... https://serial.everyeye.it/notizie/tomb-raider-sophie-turner-rompe-silenzio-serie-e-promessa-fan-851840.htmlutm_medium=Social&utm_source=F - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.