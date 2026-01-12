«E infine — ma non meno importante — grazie alle mie sorelle nere e alle bambine nere che ci stanno guardando stasera: la nostra dolcezza non è un difetto. La nostra profondità non è eccessiva. La nostra luce non ha bisogno di permesso per brillare. Apparteniamo a ogni stanza in cui entriamo. Le nostre voci contano. I nostri sogni meritano spazio ». Così Teyana Taylor – Miglior Attrice Non Protagonista per il suo ruolo in One Battle After Another – ha concluso il suo discorso sul palco di Los Angeles. Prima candidatura e prima vittoria ai Golden Globe 2026, l’attrice ha emozionato tutti con parole genuine, spontanee e cariche di gratitudine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice di "One Battle After Another" dedica la vittoria alle giovani ragazze nere: «La nostra luce non ha bisogno del permesso per brillare»

Leggi anche: Teyana Taylor vince il Golden Globe e lo dedica “alle piccole ragazze nere”: “La nostra luce non ha bisogno di permesso, la nostra dolcezza non è un difetto. I nostri sogni meritano spazio”

Leggi anche: Teyana Taylor dedica il suo primo Golden Globe «alle piccole ragazze nere: la nostra dolcezza non è un difetto, la nostra profondità non è eccessiva»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

NSFC Awards 2025: 'One Battle After Another' è il Miglior Film; Timothée Chalamet e gli altri vincitori dei Critics Choice Awards; Critics Choice Awards 2026: l’elenco completo dei vincitori; Vincitori dei Golden Globes 2026: “One Battle After One other” guida la carica mentre i Golden Globes iniziano a Beverly Hills | MR IT.

Golden Globes: dominio assoluto di “One Battle After Another” e “Adolescence” - “One Battle After Another” e “Adolescence” dominano i Golden Globes con 4 statuette a testa. corrierenazionale.it