L' attore smentisce | cosa è successo davvero a Istanbul?

Recentemente si sono diffuse voci sull’arresto di Can Yaman a Istanbul nell’ambito di un’operazione antidroga. Tuttavia, l’attore ha prontamente smentito queste notizie, rassicurando i fan da Roma tramite un post sui social. La sua comunicazione ha anche criticato le interpretazioni sensazionalistiche dei media, chiarendo la propria posizione e mettendo fine alle speculazioni. Ecco cosa è successo realmente, al di là delle notizie infondate.

P rima la notizia dell’arresto di Can Yaman, nell’ambito di un’ operazione antidroga in Turchia, poi la smentita da parte dell’attore, che da Roma ha rassicurato i fan con un breve post pubblicato sui social e lanciato anche una frecciatina ai giornali. Arrestato Can Yaman: il volto di “Sandokan” coinvolto in un blitz antidroga a Istanbul X Leggi anche › Can Yaman, il nuovo Sandokan, e quel commento sulle donne italiane Can Yaman, il messaggio e la foto davanti al Colosseo. «Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no!» ha esordito l’attore su Instagram pubblicando alcune sue foto davanti al Colosseo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attore smentisce: cosa è successo davvero a Istanbul? Leggi anche: Festeggiamenti nell’intervallo della finale di Istanbul? Serginho: “Tutte caz**te. Ecco cosa è successo…” Leggi anche: Conte Napoli, Varriale smentisce: «Voci sulle dimissioni fuori dalla realtà… Ma ecco cosa sta succedendo davvero» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Can Yaman spunta a Roma e racconta tutto | Vi spiego cosa è successo!. Il ritorno inatteso di Ya?mur al compleanno di Bar??: cosa è successo davvero L’attore smentisce le notizie del suo arresto e posta sui social le foto nel centro di Roma - facebook.com facebook L’attore #CanYaman ricompare a Roma, “Fake news su di me” - scrive sui social - “Non seguite la stampa”. E smentisce il possesso di droga. #Tg1 Anna Milan x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.