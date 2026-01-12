L’attesa delle famiglie | il caso Daniel Echenagucia e gli italiani detenuti in Venezuela

L’attesa delle famiglie di detenuti italiani in Venezuela rappresenta una sfida quotidiana. Tra queste, quella di Daniel Echenagucia, imprenditore di origini avellinesi, detenuto nel paese sudamericano da agosto 2024. La situazione evidenzia le difficoltà e le incertezze che accompagnano le famiglie italiane coinvolte, sottolineando l’importanza di un’attenzione costante e di un’informazione accurata sulla vicenda.

Il tempo scorre, e con esso l’attesa. Daniel Echenagucia, 47 anni, imprenditore italo-venezuelano originario di Avellino, è detenuto in Venezuela dall’agosto del 2024. Da allora la sua vicenda resta sospesa, affidata alle interlocuzioni diplomatiche e alla speranza dei familiari. La doppia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

