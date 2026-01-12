Il ritorno in sala dell'ultimo film di L'attacco dei giganti riunisce i protagonisti dietro al microfono, offrendo uno sguardo sincero sul peso emotivo e simbolico di una storia che ha segnato un'intera generazione. Il film conclusivo di L'attacco dei giganti torna nei cinema, offrendo ai fan un'ultima immersione nel titolo. Yui Ishikawa e gli altri doppiatori raccontano emozioni, ironie e responsabilità legate a un finale che, dopotutto, sembra non finire mai davvero. Un finale che non finisce mai per l'attacco dei giganti Il nuovo ciclo di proiezioni di The Last Attack, previsto in Giappone il 9 e 16 gennaio, dà a L'attacco dei giganti l'ennesimo saluto, un gesto che per Yui Ishikawa - voce di Mikasa Ackerman - porta con sé una sfumatura quasi comica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

L'attacco dei giganti, l'ultimo film per la doppiatrice di Mikasa è: "L'ultima truffa"

