Il creatore di una delle serie più influenti dell'ultimo decennio rompe il silenzio spiegando cosa significhi convivere con l'eredità di un colosso come L'attacco dei giganti. Hajime Isayama, autore di L'attacco dei giganti, ha inviato un messaggio sorprendente durante la proiezione speciale di The Last Attack, spiegando di non essere più al lavoro su nuovi progetti. L'artista ammette di aver riversato ogni idea nella sua opera più celebre. Un messaggio intimo e disarmante, letto a Tokyo, racconta il suo presente e il vuoto creativo lasciato da un successo irripetibile. Il messaggio di Isayama: tra sfinimento creativo e gratitudine Durante l'apertura della proiezione-evento Attack on Titan: The Last Attack a Tokyo, Hajime Isayama ha fatto arrivare una dichiarazione che ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'attacco dei giganti, il creatore Hajime Isayama: "Non lavoro più così, non ci sarà mai qualcosa così grande"

Hajime Isayama rompe il silenzio: Non posso più scrivere nulla come L'Attacco dei Giganti.

