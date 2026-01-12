L' atomo e il turbante uno sguardo sull' Iran contemporaneo | il corso alla Libera Università del sapere critico

Il corso “L'atomo e il turbante” alla Libera Università del sapere critico, curato da Latino Taddei, offre un approfondimento sull’Iran contemporaneo. Attraverso un’analisi critica, mira a fornire ai partecipanti strumenti per comprendere le dinamiche politiche, culturali e sociali del paese, andando oltre le semplificazioni mediatiche e favorendo una visione più accurata e informata.

Il corso “L'atomo e il turbante Uno sguardo sull'Iran contemporaneo” a cura di Latino Taddei si propone di offrire ai partecipanti nozioni utili a comprendere l’Iran dei nostri giorni, cercando di andare oltre le narrazioni superficiali e caricaturali che spesso trovano spazio nei media. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

