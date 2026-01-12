Latina lite in un appartamento tra cliente ed escort | intervengono Polizia e ambulanza

Nel centro di Latina, nella tarda mattinata di sabato, si è verificato un episodio di tensione all’interno di un appartamento, che ha richiesto l’intervento di Polizia e ambulanza. L’evento ha coinvolto un cliente e un’escort, portando all’attenzione della cronaca locale questa situazione. Per aggiornamenti e dettagli, è possibile consultare le notizie su DayItalianews.

Momenti di tensione nella tarda mattinata di sabato in centro a Latina, dove è stato necessario l'intervento di Polizia e ambulanza per una lite scoppiata all'interno di un appartamento. La ricostruzione: discussione tra una escort e un uomo. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche online, i protagonisti sarebbero una escort e un uomo, clienti in passato, finiti in una discussione che è degenerata tra urla e spintoni. L'intervento della Squadra Volante dopo le segnalazioni dei residenti. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti prima delle 13, dopo le segnalazioni dei residenti.

Il cliente non vuole pagare, la lite con la escort finisce a spintoni - È stato necessario l’intervento di Polizia e ambulanza, nella tarda mattinata di sabato, per riportare la calma in un appartamento del complesso Palazzo di Vetro di viale Nervi, dove una prostituta e ... latinaoggi.eu

Latina, cliente si rifiuta di pagare e litiga con una escort: "Mi hai chiamato tu" - La discussione è degenerata in spintoni e urla in un appartamento di viale Nervi. msn.com

