Laterina Pergine La consigliera Zamponi interviene dopo l’uscita pubblica della maggioranza
Romina Zamponi, consigliera comunale di Laterina Pergine Valdarno, dell’opposizione
Arezzo, 12 gennaio 2026 – La consigliera comunale del gruppo di opposizione "Insieme" di Laterina Pergine Valdarno Romina Zamponi interviene per chiarire alcune sue posizioni dopo una uscita pubblica del gruppo di maggioranza, che – secondo l’esponente di opposizione – avrebbe decontestualizzato alcune riflessioni emerse durante l’ultimo consiglio comunale e sulla sua pagina social. Zamponi spiega che la narrazione restituita alla stampa non rispecchia il senso delle sue considerazioni, che riguardavano la gestione della cosa pubblica, le scelte di investimento e le ricadute concrete che tali decisioni producono sulla vita quotidiana della collettività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
