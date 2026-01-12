Romina Zamponi, consigliera comunale di Laterina Pergine Valdarno, dell’opposizione

Arezzo, 12 gennaio 2026 – La consigliera comunale del gruppo di opposizione "Insieme" di Laterina Pergine Valdarno Romina Zamponi interviene per chiarire alcune sue posizioni dopo una uscita pubblica del gruppo di maggioranza, che – secondo l’esponente di opposizione – avrebbe decontestualizzato alcune riflessioni emerse durante l’ultimo consiglio comunale e sulla sua pagina social. Zamponi spiega che la narrazione restituita alla stampa non rispecchia il senso delle sue considerazioni, che riguardavano la gestione della cosa pubblica, le scelte di investimento e le ricadute concrete che tali decisioni producono sulla vita quotidiana della collettività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laterina Pergine. La consigliera Zamponi interviene dopo l’uscita pubblica della maggioranza

Leggi anche: Laterina Pergine, al via l’efficientamento di tutta la rete di illuminazione pubblica

Leggi anche: Efficientamento di tutta la rete di illuminazione pubblica del Comune di Laterina Pergine Valdarno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Laterina Pergine. La consigliera Zamponi: “Servono priorità chiare e una visione complessiva del territorio”; Cantieri a Laterina: Più servizi per tutti; Cantieri a Laterina | Più servizi per tutti.

Cantieri a Laterina: "Più servizi per tutti" - Per l’opposizione manca un piano strategico, Tassini tira dritto per dare risposte immediate ai cittadini. lanazione.it