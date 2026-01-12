L' associazione Pantagruel | Su Sollicciano strada ancora lunga

L’associazione Pantagruel evidenzia come il percorso di riabilitazione e integrazione a Sollicciano richieda tempo e impegno condiviso. La strada verso una collaborazione efficace tra le diverse realtà coinvolte è ancora lunga e richiede un approfondimento costante, volto a favorire un processo di conoscenza reciproca e di miglioramento delle condizioni all’interno e intorno al carcere. Solo attraverso un dialogo aperto si può lavorare verso obiettivi comuni e sostenibili.

Firenze, 12 gennaio 2026 – “È l’inizio di un percorso necessario, prima di tutto di conoscenza reciproca tra tutti i soggetti che operano all’interno e attorno al carcere. Un passaggio importante, che va nella direzione giusta”. A dirlo è Stefano Cecconi, vicepresidente dell’associazione Pantagruel, commentando la proposta del Comune di Firenze di avviare un tavolo di confronto sul penitenziario di Sollicciano. “Se dovessimo usare una metafora ciclistica – prosegue Cecconi – siamo all’inizio di una tappa dolomitica: sarà lunga, faticosa e richiederà allenamento e costanza. Per arrivare in fondo servirà evitare ritiri e abbandoni, perché le criticità del carcere non si risolvono in poco tempo e non possono essere affrontate in modo intermittente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'associazione Pantagruel: “Su Sollicciano strada ancora lunga” Leggi anche: Incendio a Sollicciano, detenuti con segni di ustioni. La denuncia di Pantagruel Leggi anche: Fiorentina Cremonese, Vanoli a Dazn: «Le vittorie aiutano, ma la strada è ancora molto lunga. Su Solomon dico che…» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sollicciano, via al tavolo permanente: una rete tra istituzioni e realtà che operano all’interno del carcere. L'associazione Pantagruel: “Su Sollicciano strada ancora lunga” - Pantagruel e la proposta di Palazzo Vecchio: “Importante il riconoscimento del ruolo del terzo settore e dell’associazionismo nel lavoro quotidiano in carcere. lanazione.it

Carcere, Pantagruel ai candidati alle Regionali: “Non dimenticatevi dei detenuti" - È l’appello che l’associazione Pantagruel, impegnata con attività di volontariato nella casa circondariale di ... lanazione.it

Sollicciano, aperta inchiesta dopo ennesimo suicidio - Intanto, l'associazione Pantagruel che opera negli istituti di pena chiede alla politica di non dimenticare chi vive ... rainews.it

Associazione Gargantua e Pantagruel. Gracie Abrams · That’s So True. Il nostro anno riassunto in 58 secondi Buona visione e buon anno a tutti voi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.