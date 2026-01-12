L’assessore alla Sicurezza? È urgente Sala si muova

L’assessore alla Sicurezza rappresenta un ruolo cruciale per garantire ordine e tutela nel territorio. Il sindaco Sala, secondo quanto dichiarato da Francesco Ascioti di Azione, sta valutando di nominare una figura tecnica per questa posizione. La scelta mira a rafforzare l’efficacia delle politiche di sicurezza, rispondendo alle esigenze della comunità e garantendo un’amministrazione più competente e focalizzata.

Francesco Ascioti, responsabile lombardo di Azione, il sindaco il giorno della Befana ha detto che sta optando per una figura tecnica come assessore alla Sicurezza. Ha detto anche che la sicurezza va affrontata anche con un maggior presidio del territorio. Cosa ne pensa? «Allora, noi dal tavolo di coalizione per discutere del rimpasto ci siamo alzati il 9 dicembre. E lla luce di tutto quello che abbiamo registrato in questi 40 giorni, confermo che abbiamo fatto bene ad alzarci perché io avevo definito quel tavolo non utile alla città» In che senso? «Mi pare che quel tavolo non abbia prodotto assolutamente nulla e che il sindaco adesso prende delle posizioni, spiegando come intenda risolvere l'impasse, ma non perché quel tavolo gli ha dato una mano». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

