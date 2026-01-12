L’Arsenal ha assunto il mago delle rimesse laterali che fece la fortuna del Liverpool | È il calcio piazzato sottovalutato

L’Arsenal ha annunciato l’ingaggio di Thomas Gronnemark, noto come il “re delle rimesse laterali” e figura chiave nel successo del Liverpool di Klopp. Questa scelta mira a rafforzare la fase di gioco e migliorare le opportunità offensive, riconoscendo l’importanza di un calcio piazzato spesso sottovalutato. L’obiettivo è consolidare la squadra e aumentare le chances di vittoria in Premier League, adottando un approccio più preciso e strategico.

L'Arsenal vuol vincere la Premier e stavolta non vuol lasciare proprio niente al caso. Quindi ha deciso di affidarsi a quello che il Times definisce "il re delle rimesse laterali", che fece la fortuna del Liverpool di Klopp: Thomas Gronnemark. E' un ex calciatore e atleta danese che un tempo deteneva il record mondiale per la rimessa laterale più lunga (51,33 metri, nel 2010). Di quella cosa ne ha fatta un mestiere: l'allenatore di rimesse laterali, ed è considerato il migliore al mondo in una specialità che all'improvviso è diventata determinante in Premier ( per alcuni solo una moda tattica ).

