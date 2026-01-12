L’Arabia Saudita, con le sue tre principali squadre, continua a investire pesantemente nel calcio europeo, puntando ai grandi talenti internazionali. Yildiz e altri giocatori sono al centro di questa strategia, mentre i 200 milioni di euro rappresentano un segnale di impegno crescente. La Juventus e il calcio europeo nel suo complesso devono ancora affrontare le conseguenze di questa nuova fase di competizione e investimenti.

Le big three della Saudi Pro League sono tornate a mettere gli occhi sui grandi talenti del calcio europeo L’ Arabia Saudita prova di nuovo sconvolgere il calcio europeo tornando alla carica a suon di dollaroni. I club sono sempre i soliti in realtà, i big three Al Hilal, Al Nassr e Al Ittihad. E nel mirino è finito un top player assoluto della Premier League, l’unico barlume di luce del Manchester United negli ultimi anni ovvero Bruno Fernandes. Il portoghese è capitano, leader tecnico e non solo, goleador, insomma un po’ tutto quanto. E negli ultimi due anni in realtà si è cominciato a parlare di un suo possibile addio, insidiato dai milioni arabi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Arabia, Yildiz e i 200 milioni: la Juve non è ancora fuori pericolo

Leggi anche: Sassuolo Juve 0-0 LIVE: ancora Yildiz pericoloso, palla fuori misura

Leggi anche: Juve, il vice Yildiz dall’Arabia: nome a sorpresa per Spalletti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Juve, Mauro drastico: 'Yildiz o si vende a 200 milioni o gli si rinnova il contratto' - Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe due sole opzioni con Kenan Yildiz o rinnova il suo contratto nel breve periodo o decide di ... it.blastingnews.com

Massimo Mauro: "Comolli vende Yildiz a 200 milioni o gli rinnova il contratto" - Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus e attuale commentatore, intervistato dalla Gazzetta dello Sport analizza il momento dei bianconeri, soffermandosi in particolare sugli attaccanti a ... calciomercato.com

Boom Juventus, il vice Yildiz non è chiesa ma..dall’Arabia Saudita: colpo a sorpresa per Spalletti..altro - facebook.com facebook