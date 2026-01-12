Lara incinta con gravidanza a rischio | A Roma impossibile prenotare ecografie | ho speso 250 euro da un privato
Lara, in gravidanza a rischio, racconta le difficoltà nel trovare appuntamenti per ecografie a Roma, dove le liste d’attesa sono interminabili. La mancanza di disponibilità nel Servizio sanitario nazionale spinge molte donne e famiglie a ricorrere a strutture private, sostenendo costi elevati per esami e visite urgentemente necessari. Questa situazione evidenzia le criticità del sistema sanitario e le sfide quotidiane delle persone in attesa di assistenza.
Liste d’attesa infinite e assenza di posti nel Servizio sanitario nazionale costringono donne in gravidanza e famiglie a rivolgersi al privato, anche per esami e visite urgenti. Le testimonianze raccolte nel Lazio raccontano una sanità pubblica sempre più inaccessibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
