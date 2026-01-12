L' Ape Maia compie 50 anni | in Brianza una grande mostra per celebrarla

L'ape Maia compie 50 anni e, per questa occasione, a Villa Tittoni a Desio si apre una mostra dedicata. Dal 17 gennaio, l'esposizione offre l'opportunità di scoprire la storia e i personaggi di questa celebre serie, apprezzata da diverse generazioni. Un appuntamento che celebra l'importanza culturale di Maia e il suo ruolo nel panorama dell'animazione italiana.

L'ape Maia compie 50 anni e la Brianza la celebra con una grande mostra. Sabato 17 gennaio si apre infatti a Villa Tittoni a Desio l'esposizione "L’Ape Maia. 50 anni in volo", curata da Luca Bertuzzi ed Enrico Ercole e realizzata da Fondazione Franco Fossati e Wow Spazio Fumetto assieme a. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

