L' Ape Maia compie 50 anni | in Brianza una grande mostra per celebrarla

L'ape Maia compie 50 anni e, per questa occasione, a Villa Tittoni a Desio si apre una mostra dedicata. Dal 17 gennaio, l'esposizione offre l'opportunità di scoprire la storia e i personaggi di questa celebre serie, apprezzata da diverse generazioni. Un appuntamento che celebra l'importanza culturale di Maia e il suo ruolo nel panorama dell'animazione italiana.

L'ape Maia compie 50 anni e la Brianza la celebra con una grande mostra. Sabato 17 gennaio si apre infatti a Villa Tittoni a Desio l'esposizione "L’Ape Maia. 50 anni in volo", curata da Luca Bertuzzi ed Enrico Ercole e realizzata da Fondazione Franco Fossati e Wow Spazio Fumetto assieme a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: L’Ape Maia vola a Desio. Mostra celebrativa per i suoi primi 50 anni Leggi anche: L’Ape Maia compie 50 anni. Sul palco il valore dell’amicizia e il rispetto per la natura Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “L’Ape Maia. 50 anni in volo”: mostra in Villa Tittoni; L’Ape Maia vola a Desio Mostra celebrativa per i suoi primi 50 anni. L'Ape Maia compie 50 anni: in Brianza una grande mostra per celebrarla - Una straordinaria esposizione tutta dedicata al celebre personaggio che ha accompagnato l'infanzia di tanti bambini ... monzatoday.it

L’Ape Maia compie 50 anni! Dal suo debutto nel 1975, l’Ape più amata celebra mezzo secolo di storia con un progetto speciale che unisce arte e solidarietà. Partecipa anche tu all’asta benefica su CharityStars: le Maia Art Figures, opere uniche realizzate - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.