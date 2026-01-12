L’antica tradizione giapponese che trasforma l’ordine in un atto di cura

L’antica tradizione giapponese insegna che mettere in ordine gli spazi è un gesto di attenzione e rispetto, che va oltre la semplice pulizia. Per secoli, in Giappone, ordinare gli ambienti ha rappresentato un modo di prendersi cura di sé e degli altri, riflettendo un atteggiamento di equilibrio e rinnovamento. Questa filosofia invita a considerare l’ordine come un gesto di rispetto e di miglioramento personale, più che come un compito da svolgere.

F are ordine non è solo una questione di armadi, cassetti e pulizie. In Giappone lo sanno da secoli: fare ordine significa anche cambiare. L'Oosouji è un rituale di pulizia profonda che va ben oltre la polvere sotto il divano. È un gesto simbolico, lento e intenzionale, che insegna a liberarsi del superfluo per ritrovare chiarezza, dentro e fuori. Non una semplice routine domestica, ma una vera pratica di rinnovamento personale. Molto più di una "grande pulizia". La parola Oosouji significa letteralmente grande pulizia, ma il suo senso più autentico è quello di un reset.

