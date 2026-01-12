L' annuncio di Schifani e Dagnino | Dalla giunta 13 milioni per il settore del commercio

La giunta regionale siciliana ha approvato una delibera che assegna 13,5 milioni di euro a sostegno delle micro, piccole e medie imprese del settore commercio, sia all’ingrosso che al dettaglio. La misura, proposta dall’assessore Dagnino, mira a favorire la ripresa delle attività in un contesto di crescente concorrenza e difficoltà economiche. Si tratta di un intervento volto a rafforzare le imprese locali e sostenere l’economia regionale.

