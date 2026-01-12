L' annuncio del ministro Tajani | Alberto Trentini è libero

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che Alberto Trentini è stato liberato, insieme a Mario Burlò. L’annuncio, comunicato nella notte italiana, conferma il rientro in libertà dei due cittadini. Questa notizia rappresenta un importante sviluppo nelle vicende che li riguardano, offrendo speranza e chiarezza sulle recenti evoluzioni della situazione.

Alberto Trentini è stato liberato. Insieme a lui, anche Mario Burlò. L'annuncio, nella notte italiana, è arrivato dal ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. «L'ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - ha scritto su X -. Ho parlato con i nostri due connazionali.

