Il Fenerbahçe avrebbe avviato trattative con il Napoli per Noa Lang, uno dei nomi più chiacchierati nel mercato di gennaio. Il club turco mostra interesse per l’attuale attaccante azzurro, mentre il Napoli valuta le proprie esigenze di cessione in un contesto di infortuni e necessità di rinforzi. Nonostante le dichiarazioni di Manna sulla difficoltà di migliorare la rosa, le operazioni potrebbero comunque concretizzarsi se si presentano le opportunità giuste.

Noa Lang, insieme a Matteo Lucca, sono i nomi caldi di questo mercato di gennaio del Napoli, Ricordiamo che il club ha necessità di cessioni se vuole acquistare e, anche se Manna dice hce è difficile migliorare la squadra, è chiaro che con gli infortuni occorre aggiungere qualche pedina in alcuni ruoli. Leggi anche: Lang, serve altro per rimanere nel Napoli di Conte Sull’attaccante olandese si sono già fiondati diversi club e secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira su X, si sarebbero aperti contatti tra il Fenerbahce e il Napoli. Il Fenerbahçe ha avviato una trattativa con il Napoli per provare ad ingaggiare l’esterno Noa Lang. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang, il Fenerbahçe ha avviato una trattativa col Napoli

Leggi anche: Lang, il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’entourage

Leggi anche: Calciomercato Milan, complicata la trattativa per Nkunku col Fenerbahce per due motivi: ecco quali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

MERCATO - Schira: "Il Fenerbahçe ha avviato i colloqui con il Napoli per Noa Lang" - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: "Il Fenerbahçe ha avviato i colloqui con il Napoli per provare ad ingaggiare l'ala Noa Lang. napolimagazine.com