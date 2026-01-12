Lang il Fenerbahçe ha avviato una trattativa col Napoli
Il Fenerbahçe avrebbe avviato trattative con il Napoli per Noa Lang, uno dei nomi più chiacchierati nel mercato di gennaio. Il club turco mostra interesse per l’attuale attaccante azzurro, mentre il Napoli valuta le proprie esigenze di cessione in un contesto di infortuni e necessità di rinforzi. Nonostante le dichiarazioni di Manna sulla difficoltà di migliorare la rosa, le operazioni potrebbero comunque concretizzarsi se si presentano le opportunità giuste.
Noa Lang, insieme a Matteo Lucca, sono i nomi caldi di questo mercato di gennaio del Napoli, Ricordiamo che il club ha necessità di cessioni se vuole acquistare e, anche se Manna dice hce è difficile migliorare la squadra, è chiaro che con gli infortuni occorre aggiungere qualche pedina in alcuni ruoli. Leggi anche: Lang, serve altro per rimanere nel Napoli di Conte Sull’attaccante olandese si sono già fiondati diversi club e secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira su X, si sarebbero aperti contatti tra il Fenerbahce e il Napoli. Il Fenerbahçe ha avviato una trattativa con il Napoli per provare ad ingaggiare l’esterno Noa Lang. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Lang, il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’entourage
Leggi anche: Calciomercato Milan, complicata la trattativa per Nkunku col Fenerbahce per due motivi: ecco quali
MERCATO - Schira: "Il Fenerbahçe ha avviato i colloqui con il Napoli per Noa Lang" - Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: "Il Fenerbahçe ha avviato i colloqui con il Napoli per provare ad ingaggiare l'ala Noa Lang. napolimagazine.com
Il #Fenerbahce ha aperto le trattative con il #Napoli per ingaggiare Noa #Lang. @NicoSchira x.com
Lang, Fenerbahce e Galatasaray non si sono avvicinati alle richieste del Napoli (Romano). Il Napoli ha bisogno di vendere per poter fare mercato nei reparti dove è in difficoltà, ma al momento le offerte non soddisfano il club https://www.ilnapolista.it/2026/01/l - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.