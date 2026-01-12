lamante il singolo un canto nuovo inaugura il secondo capitolo della carriera

Lamante pubblica Un canto nuovo, un brano che inaugura il secondo capitolo del suo percorso, prodotto insieme a Taketo Gohara. Lamante, nome d’arte di Giorgia Pietribiasi (classe 1999) pubblica il 15 gennaio per Artist First Un canto nuovo, un brano che inaugura ufficialmente il secondo capitolo del suo percorso, prodotto insieme a Taketo Gohara. La canzone nasce all’inizio del 2024, poco prima dell’uscita dell’album d’esordio “In memoria di” e come gli altri brani che seguiranno, ha attraversato un lungo processo di trasformazione, venendo più volte riscritta e sviluppata nel corso dei due anni successivi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

