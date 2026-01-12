L’altalena del DelMauro | Avellino domina rischia e poi festeggia

Il PalaDelMauro ha nuovamente mostrato il suo carattere nel match tra Avellino ed Estra Pistoia. Una partita intensa e combattuta, caratterizzata da momenti di difficoltà e di successo per la squadra irpina. In questo contesto, la partita ha messo in evidenza le caratteristiche di resilienza e determinazione del team locale, offrendo agli spettatori un incontro ricco di emozioni e di spunti di riflessione sulla stagione in corso.

Il PalaDelMauro è un teatro che non conosce mezze misure, e la sfida contro l' Estra Pistoia ne è stata l'ennesima conferma. Il punteggio finale di 99-94 in favore dell' Unicusano Avellino Basket racconta di un successo arrivato ai supplementari, ma nasconde tra le pieghe del match una sofferenza che ha rischiato di trasformare una festa in un incubo sportivo. La vittoria irpina nasce da una prestazione a due facce, dove il dominio dei primi tre quarti si è scontrato con un vuoto pneumatico nell'ultima frazione, un blackout che ha permesso a Pistoia di risalire dal baratro e accarezzare il colpaccio esterno.

