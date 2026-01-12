L’albergo sociale si amplia | ulteriori undici stanze destinate ai senza fissa dimora per affrontare l’inverno

L’Albergo Sociale amplia la propria capacità di accoglienza, aggiungendo undici nuove stanze e 22 posti letto. Questa iniziativa, gestita da Caritas Odv, offre un supporto temporaneo a persone senza fissa dimora, contribuendo a garantire un riparo sicuro durante l’inverno. La struttura si dedica a offrire un intervento di sostegno concreto a chi si trova in situazione di emergenza abitativa.

Si amplia di undici stanze, per ulteriori 22 posti letto che si aggiungono alle venti stanze già presenti, la disponibilità di accoglienza dell’Albergo sociale, struttura dedicata alla residenza temporanea di persone con problematiche di disagio abitativo emergenziale, gestita da Caritas Odv in. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

