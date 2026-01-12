L’albergo sociale si amplia | ulteriori undici stanze destinate ai senza fissa dimora per affrontare l’inverno
L’Albergo Sociale amplia la propria capacità di accoglienza, aggiungendo undici nuove stanze e 22 posti letto. Questa iniziativa, gestita da Caritas Odv, offre un supporto temporaneo a persone senza fissa dimora, contribuendo a garantire un riparo sicuro durante l’inverno. La struttura si dedica a offrire un intervento di sostegno concreto a chi si trova in situazione di emergenza abitativa.
