L' addio a Luciano Di Pietra | Con il cane Giasone inseparabili in vita e nella morte

Il funerale di Luciano Di Pietra si è svolto a Viterbo, dove è stato ricordato insieme al suo cane Giasone, con cui condivise momenti di vita e di perdita. Don Luigi Fabbri ha partecipato alle esequie del 75enne, investito sotto casa in via Rossini, sottolineando il legame profondo tra uomo e animale. Un addio sobrio che ha evidenziato il valore dell’affetto tra persone e cani.

Emergono nuovi dettagli sulla drammatica vicenda che nella serata di ieri, martedì 6 gennaio, ha scosso la città.

Oggi l’addio a Luciano Di Pietra, vittima dell’incidente in via Rossini Viterbo – Funerali alle 15 nella chiesa di Santa Maria della Grotticella - facebook.com facebook

